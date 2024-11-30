الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية، اليوم السبت، على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة  المقبلة في مسابقة  الدوري المصري الممتاز.

وكان لاعبو الفريق حصلوا على راحة من التدريبات أمس الجمعة عقب الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي بهدفين دون رد في بطولة الكونفدرالية مساء الأربعاء، ثم الفوز وديًا على مدينة نصر بهدف دون مقابل صباح يوم الخميس الماضي في لقاء شهد مشاركة البدلاء والمستبعدين من لقاء بطل موزمبيق.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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