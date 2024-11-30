آخر تطورات إصابة حمزة المثلوثي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


حصل التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب النادي استعدادًا لخوض لقاء غزل المحلة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني الفريق بالتنسيق مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، منح اللاعب راحة من مران اليوم بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في القفص الصدري خلال لقاء بلاك بولز الموزمبيقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتواجد اللاعب في مقر النادي بشكل طبيعي قبل انطلاق التدريبات بالرغم من حصوله على راحة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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