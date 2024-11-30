هاني أبو ريدة: بدأنا العمل الفوري لعودة الجماهير بالسعة الكاملة

الفجر الرياضي
أبو ريدة
أبو ريدة

كشف المهندس هاني أبوريدة، عن عمله في البدء الفوري للعودة الكاملة للجماهير في المدرجات والتنسيق مع جميع الجهات بما فيها الوزارة والرعاة وشركة تذكرتي ووسائل الإعلام والأجهزة المختلفة.

أبو ريدة يعمل على عودة الجماهير للمدرجات بالسعة الكاملة

ويأتي ذلك لمناقشة ومعالجة أسباب إحجام الجماهير عن حضور المباريات ودعم المنتخبات الوطنية، وتوفير أجواء مريحة لتجربة دخول الاستاد.

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وأكد أبوريدة على أن مجلسه سيعمل على تطوير كافة الإدارات داخل الاتحاد وفقًا لأحدث الأدوات والمعايير، وتطوير إدارة الإعلام والمسابقات وشئون اللاعبين وغيرها من الملفات.

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