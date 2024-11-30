قائمة برشلونة لمواجهة لاس بالماس تشهد عودة لامين يامال





كشف هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن قائمة فريقه التي ستخوض مباراة لاس بالماس.

ويستعد برشلونة لمواجهة لاس بالماس على ملعب مونتجويك في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة لامين يامال بعد تعافيه من الإصابة، كما عاد فيران توريس.

و جاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: إنياكي بينيا – فويتشيك تشيزني – أشترالاجا.

الدفاع: ب أو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنيجو مارتينيز – جول كوندي – إريك جارسيا – هيكتور فورت – جيرارد مارتن – سيرجي دومينيجيز – جويليرمو.

الوسط: جافي – بيدري – بابلو توري – فيرمين لوبيز – فرينكي دي يونج.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا – ب أو فيكتور – لامين جمال – داني أولمو.

ويتصدر برشلونة ترتيب جدول الترتيب برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له مباراة مؤجلة ضد فالنسيا.

بينما ياتي لاس بالماس المركز 17 برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن المركز المؤهل للهبوط.