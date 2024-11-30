رئيس رابطة الدوري الإسباني يقدم شكوى ضد لاعب ريال مدريد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 اتخذ خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قرارًا بتقديم شكوى لريال مدريد ضد لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بسبب طريقة مشاهدته لمباراة الميرينغي وليفربول في دوري أبطال أوروبا.

تيباس يتقدم بشكوى ضد فينيسيوس

وغاب فينيسيوس عن المشاركة في المباراة بداعي الإصابة، وقرر متابعته من خلال إحدى القنوات الفضائية وتحديدًا قناة TNT البرازيلية، ورفع صورة عبر حسابه على منصة “انستجرام” توثيقًا لذلك.

و انزعج تيباس من الأمر ووصف ما قام بيه فيني بـ “القرصنة”، حيث لا تملك القناة التي كان يشاهد من خلالها اللقاء حقوق بث اللقاء داخل إسبانيا، وإنما كان من الأجدر متابعته عبر “موفيستار”.

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وتقدم تيباس بشكوى إلى ريال مدريد رسميًا، للنظر في تصرف لاعبه البرازيلي بعد متابعته للقاء المشار إليه بصورة غير شرعية، لكنه لا يتوقع أن يحصل على أي رد من جانب الفريق الأبيض.

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