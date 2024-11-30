موعد مباراة زد وحرس الحدود بالدوري والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود لمواجهة نظيره فريق زد بالجولة الرابعة من ضمن منافسات الدوري الممتاز.

يتطلع نادي حرس الحدود  لتحقيق نتائج إيجابية للسعي بالفوز الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، بعد أن تلقى خسارتين أمام سموحة 3-1 وأمام الاتحاد السكندري بهدف نظيف وتعادل في لقاء وحيد أمام سيراميكا دون أهداف.

يدخل نادي زد هذه المباراة  واضعًا نصب عينيه تحقيق أول انتصار له هذا الموسم، بعد سلسلة نتائج مخيبة للآمال حيث لم يتمكن الفريق حتى الآن من تحقيق أي فوز، واكتفى بتعادلين سلبيين أمام كل من الجونة ومودرن سبورت، وتلقى هزيمة بهدف دون رد أمام النادي الأهلي في الجولة الثانية بالدوري.

موعد مباراة زد ضد حرس الحدود

تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة حرس الحدود وزد

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

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