هاني أبوريدة: اتحاد الكرة الحالي سيحسم القرارات المعلقة قبل الرحيل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث المهندس هاني أبوريدة عن العلاقة المستقبلية بين اتحاد الكرة والأندية، مؤكدًا أن اتحاد الكرة هو المسؤول الأول عن كرة القدم في مصر والأب الشرعي للعبة، حيث يتولى مسئولية الأندية أيضًا.

وأوضح أن هناك تعاونًا مستمرًا بين الاتحاد ورابطة الأندية، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الجانبين يجب أن تكون قائمة على التنسيق لا التنافس، مع التأكيد على أن القرار النهائي في جميع القضايا يبقى في يد اتحاد الكرة.

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كما تحدث أبوريدة عن موقفه من دعم الأندية، بما في ذلك الأهلي والزمالك، موضحًا أن الاتحاد يسعى لمساعدة جميع الأندية دون استثناء، ويعمل على ضمان حقوقها في الاتحادين الدولي والأفريقي، ويقدم الدعم لتحقيق العدالة لجميع الأندية.

وعن قرارات لجنة الانضباط المؤجلة، كشف أبوريدة عن موقف المجلس الجديد لاتحاد الكرة، مؤكدًا أن الاتحاد الحالي سيقوم بحسم جميع القضايا العالقة قبل تسليم المهام للمجلس الجديد، ولن يترك المشاكل التي لم يتم حلها.

وأشار إلى أهمية أن يؤدي كل مسئول واجبه حتى اللحظة الأخيرة.

كما أضاف أنه سيتم اتخاذ قرارات تتعلق بضرورة وجود خبرات رياضية ضمن اللجان القضائية في الاتحاد لمساعدتها في أداء عملها، لأن القضايا الرياضية لا تقتصر على الجانب القضائي فقط، بل تحتاج أيضًا إلى الخبرة الرياضية.

 

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