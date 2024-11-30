تعليمات خاصة من مدرب الأهلي لإمام عاشور بعد أزمته الأخيرة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حث سامي قمصان، المدرب العام للنادي الأهلي، لاعب الفريق إمام عاشور على تجنب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الراهن، وذلك لحين انتهاء الأزمة التي نشأت مع جهاز الكرة، وذلك لتجنب تفاقم المشكلة.

تعليمات خاصة  من مدرب الأهلي لإمام عاشور

يأتي هذا في ظل أهمية المباريات القادمة التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والأفريقي، ما يستدعي خلق أجواء من الاستقرار داخل الفريق.

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جلسة بين الشناوي وإمام عاشور لتصفية الأجواء بعد الأزمة الأخيرة

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إمام عاشور يرفض الغياب عن مباراة الأهلي ضد البنك في الدوري

من جانبه، استجاب إمام عاشور لنصائح مدربه، مؤكدًا أنه قد تقبل عقوبة النادي وأنه يواصل تدريباته بشكل منفرد لحين العودة إلى تشكيلة الفريق.

كما قدم اعتذاره عن تصرفه غير اللائق عقب اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة الأهلي أمام ستاد أبيدجان في الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.

 

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