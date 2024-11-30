البدر يثمن دعم القيادة الخليجية للرياضة ويعبر عن سعادته باستضافة الكويت للقمة 45

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للألعاب المائية الشيخ خالد البدر الصباح أن النهضة الرياضية المميزة التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي جاءت في ظل توجيهات واهتمام من القيادة السياسية في تلك الدول إيمانا منها بأن الشباب هو حاضر الأمة ومستقبلها والذي تقوم على سواعده نهضة البلاد ورقيها حيث تسير بخطى ثابته نحو تقديم العديد من النجاحات التى أبهرت الجميع.

البدر يثمن الدعم الكبير للرياضة من القيادة الخليجية 

وعبر البدر عن سعادته البالغة باحتضان الكويت لمؤتمر القمة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (45 )  بحضور أصحاب المعالي والسمو ملوك وأمراء ورؤساء وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ضيوفا  على الكويت مؤكدا أن المجلس سجل بحروف من نور تاريخا ثريا في التعاون االمشترك والتطور المستمر في كافة المجالات مما كان له بالغ الأثر في تحقيق طموح وتطلعات وآمال الشعوب في الأمن والأمان والازدهار في كافة المجالات.

وأوضح البدر أن وحدة الصف وتعزيز روح التأخي والتضامن بين أبناء دول مجلس التعاون كانت ولازالت وستظل السمة المميزة التي يعمل الجميع من خلالها على زبادة التكامل في شتى المجالات ومنها المجال الرياضي حيث قدمت دول الخليج نموذجا يحتذى به في تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية الدولية والعالمية مما يؤكد دائما على التطور والتقدم الذي يسعى إلى تحقيقه دائما قادة دول مجلس التعاون إلى جانب توفير الأمن والأمان والاستقرار وتحقيق الرفاهية للجميع.

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وتوجه البدر بالدعاء إلى المولى عزوجل أن يديم على قادة وشعوب دول مجلس التعاون نعمة الأمن والأمان والاستقرار ووحدة الصف وأن يسدد على دروب الخير خطاهم مضيفا أن الكويت أشرقت وأنورت بضيوفها الأعزاء.

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