الهلال يرغب في توجيه ضربة قوية للمريخ

يرغب الهلال السوداني لتوجيه ضربة قوية لنظيره المريخ، من خلال التعاقد مع حارس مرمى الفريق، جرس كافي والذي يقترب عقده الحالي من الانتهاء، وتحديدًا في أبريل 2025.

الهلال يرغب في ضم حارس المريخ

وأشارت التقارير أن إدارة الهلال وضع اهتماما كبيرا حول حارس مرمى الزعيم الأحمر جرس كافي، وبانتظار الحصول على خدماته بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة، حيث يأمل الهلال في تأمين مركز حراسة المرمى بكافي الذي يبلغ 24 عامًا، ويجلس احتياطيًّا النيجيري أودجو الورلانكي.

ويعتبر التعاقد مع جرس كافي فرصة ذهبية، خاصة أن التعاقد على حارس جديد من الأندية المحلية الأخرى تبدو أمرًا صعبًا، بفعل توقف المنافسات إثر حرب دامية اندلعت بالبلاد منتصف أبريل من العام الماضي.

وقد علق الخبراء علي مستقبل الحارس الواعد الذي قدم مستويات متميزة في المباريات التي شارك فيها، ما يؤهله ليكون أحد أعمدة المستقبل للكرة السودانية.