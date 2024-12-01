طاقم حكام مباراة إنبي والإسماعيلي في الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد نادي إنبي لمواجهة نظيره الإسماعيلي وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

طاقم حكام مباراة إنبي والإسماعيلي في الدوري

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في 

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الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم  المباراة والذي أسندت للحكم  إبراهيم محمد.

ويعاونه كلا من ماجد المليجي مساعد أول، أحمد زيدان مساعد ثان، ويتواجد محمود رشدي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمد عبد العزيز ويعاونه هشام الدسوقي.

موعد مباراة إنبي أمام سموحة والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على سناد المقاولون العرب 
وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر.

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