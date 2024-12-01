

أكد مدحت عبد الهادي نجم الكرة المصرية السابق، أن إمام عاشور لاعب الأهلي لم يفتعل اي أزمات لجلوسه على دكة البدلاء فترة تواجده في الزمالك

نجم منتخب مصر السابق: مشاكل إمام عاشور في الأهلي أكتر من الزمالك

وقال مدحت عبد الهادي خلال تصريحات تلفزيونية: مجموعة الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري في دوري الأبطال والكونفدرالية سهلة، وأخشى المفاجأت وتحديدًا في مجموعة الزمالك التي تضم فريق أنيمبا النيجيري.

وأكمل: أفشة يقدم أفضل مستوياته عندما يتواجد في التشكيل الأساسي للأهلي، ولكن في المباريات القوية مارسيل كولر يفضل الاحتفاظ باللاعب على دكة البدلاء لكونه أحد أفضل الحلول للمدرب السويسري.

وواصل: حازم إمام وجمال حمزة مستواهم لا يختلف سواء كانوا في التشكيل الأساسي أو المشاركة كبديل.

وتابع: إمام عاشور لم يفتعل أي أزمة خلال تواجده في الزمالك لأنه كان بديلا للاعبين كبار كفرجاني ساسي وطارق حامد.

وأردف: "استبعاد الشناوي من لقاء البنك الأهلي بالاتفاق مع مارسيل كولر، ولكن ما سبب هذا الاتفاق خاصة وأننا في بداية الموسم، ومصطفى شوبير أحد أهم أسباب تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا بعد المستويات التي قدمها في البطولة القارية".

