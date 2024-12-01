قرار عاجل من برشلونة بشأن ضم عمر مرموش

أشارت تقارير صحفية عن اتخاذ النادي الاسباني برشلونة أولى خطواته من أجل ضم مهاجم وهداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش في نهاية الموسم الحالي.

برشلونة يتخذ قرار بشأن عمر مرموش

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن برشلونة مهتم بإبرام صفقة تثير اهتمام الجماهير خاصة في مركز المهاجم ليكون بديل مستقبلي للهداف، روبرت ليفاندوفسكي، الذي سيبلغ 37 عامًا في الموسم المقبل.

واكدت شبكة "Tipsbladet" الدنماركية أن هناك كشافين وممثلين من جانب نادي برشلونة حضروا مباراة آينتراخت فرانكفورت وميتلاند في الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي.

واستطاع مرموش بتسجيل ركلة جزاء ليفوز فريقه الألماني بالمباراة وإضافة 3 نقاط جديدة، ليؤكد على تألقه في الموسم الحالي.

والجدير ذكره أن برشلونة لم يكن النادي الوحيد الذي أرسل كشافيه إلى تلك المباراة، حسب التقرير، هناك أندية أخرى مثل مانشستر يونايتد، باريس سان جيرمان، توتنهام، ليستر سيتي، بوروسيا مونشنجلادباخ وفياريال وكولن.

