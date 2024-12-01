الموافقة على شروط ربيعة تقربه من التجديد الرسمي

الفجر الرياضي
رامي ربيعة
رامي ربيعة


أكد الإعلامي محمد شبانة أن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد إقترب من توقيع عقود تجديده للقلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة بعدما توصل لصيغة نهائية مع إدارة الكرة حول بنود التجديد.

الموافقة على شروط ربيعة تقربه من التجديد الرسمي


وأوضح شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن إدارة الكرة بالأهلي وافقت على طلبات اللاعب بأن يكون مدة التعاقد لموسمين وليس موسم واحد، كما كان متبعا خلال المواسم الماضية".

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وأردف حديثه قائلا: "كما وافقت إدارة القلعة الحمراء على رفع راتب رامي ربيعة إلى الفئة الأولى".

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