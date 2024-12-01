لهذا السبب.. مواجهات منتظرة بين أبو ريدة وحسام حسن

الفجر الرياضي
حسام حسن
حسام حسن


أكد الإعلامي محمد شبانة أن رد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة القادم على سؤال حول تصريحات سابقة لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بأنه لا ينظر إلا الصغائر ما هو إلا بداية لمواجهات منتظرة بين الطرفين.

لهذا السبب.. مواجهات منتظرة بين أبو ريدة وحسام حسن 


وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: "هاني أبو ريدة سيضع تاريخ حسام حسن جانبا وسيتم حسابه وفقا للنتائج فقط".

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وأردف: " أي إخفاق للمنتخب خلال المرحلة المقبلة سيضع العميد تحت ضغوطات أمام هاني أبو ريدة".

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