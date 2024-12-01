كروز أزول يضرب موعدا مع كلوب أمريكا في المربع الذهبي للدوري المكسيكي

الفجر الرياضي
كروز أزول
كروز أزول

ضرب كروز أزول موعدا مع كلوب أمريكا في المربع الذهبي للدوري المكسيكي لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز في إياب دور الثمانية.

كروز أزول يضرب موعدا مع كلوب أمريكا في المربع الذهبي للدوري المكسيكي

وفاز كلوب أمريكا على مضيفه تولوكا 2 /صفر كما فاز كروز أزول على ضيفه تيخوانا 3 /صفر.

وثأر كروز أزول من هزيمته أمام تيخوانا ذهابا بثلاثة أهداف دون رد ليتعادل الفريقان 3 /3 في مجموع مباراتي دور الثمانية لكن كروز أزول استفاد من إنهاء الموسم العادي في الصدارة مقابل حلول تيخوانا في المركز السابع، ليظفر ببطاقة العبور للمربع الذهبي.

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أما كلوب أمريكا فقد كرر فوزه على تولوكا بعد انتصاره ذهابا 2 /صفر أيضا ليتفوق بنتيجة 4 /صفر في مجموع اللقاءين.

وعلى ملعب أزتيكا، تقدم خوسيه ريفيرو بهدف لكروز أزول في الدقيقة 44 ثم أضاف جيورجيوس جياكوماكيس الهدف الثاني في الدقيقة 54 وتكفل أنخيل سيبولفيدا بتسجيل هدف الحسم في الدقيقة 74.

وعلى ملعب لابومبونيرا، تقدم كلوب أمريكا بهدف عكسي سجله مارسيل رويز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 49 ثم أضاف هنري مارتن الهدف الثاني في الدقيقة 72، ثم أنهى تولوكا المباراة بعشرة لاعبين لطرد فيديريكو بيريرا في الدقيقة 84. 

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