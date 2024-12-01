شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد الإعلامي محمد شبانة أن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرتقبة مساء الغد أمام نظيره غزل المحلة ستكون صعبة على الفارس الأبيض.

شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب


وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: "أن ظروف المواجهة كونها الأولى للزمالك في الدوري بعد هزيمة المصري".

txt

الدوماني: مباراة الزمالك والمحلة ستكون ممتعة..والأبيض لديه دوافع كبيرة للفوز

txt

طلبة: شيكابالا قادر على الاستمرار في الملاعب رغم محاولات هدمه.. ومواجهة المحلة صعبة


وأردف: "إضافة إلى كونها ستقام على أرض غزل المحلة وجماهيره ستزيد من صعوبة المباراة وتكون "دمها تقيل" على الزملكاوية".


وواصل: "خاصة وأن المحلة منتشي بتحقيق فوزه الأول له خلال الجولة الماضية على فريق الجونة".
 

مواد متعلقة

لهذا السبب.. مواجهات منتظرة بين أبو ريدة وحسام حسن

الموافقة على شروط ربيعة تقربه من التجديد الرسمي

الأكثر قراءة

القومي لثقافة الطفل يحتفل بأعياد الطفولة في دار الأوبرا

أستاذ اقتصاد سياسي بجامعة عدن لـ "الفجر": تداعيات انهيار سعر الصرف في اليمن كارثية

بالمستندات...هل تسبب رئيس الشركة القابضة للقطن في أزمة تسويق محصول هذا العام؟

شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب

تعرف على تفاصيل وشروط حضور حفل تامر عاشور في قصر عابدين

الخميس المقبل.. وزارة الثقافة تطلق المهرجان القومي للتحطيب في دورته 14 بالأقصر

في أول يوم عمل.. المهندس خالد عبدالعزيز يصافح العاملين بالـ "الأعلى للإعلام" ويتعهد بتطوير العمل داخل المجلس

«البوكليت» راعي امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. مزايا وعيوب النظام