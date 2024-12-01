شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب
أكد الإعلامي محمد شبانة أن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرتقبة مساء الغد أمام نظيره غزل المحلة ستكون صعبة على الفارس الأبيض.
شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب
وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم: "أن ظروف المواجهة كونها الأولى للزمالك في الدوري بعد هزيمة المصري".
وأردف: "إضافة إلى كونها ستقام على أرض غزل المحلة وجماهيره ستزيد من صعوبة المباراة وتكون "دمها تقيل" على الزملكاوية".
وواصل: "خاصة وأن المحلة منتشي بتحقيق فوزه الأول له خلال الجولة الماضية على فريق الجونة".