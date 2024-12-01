توقيت متابعة مباراة توتنهام هوتسبيرز ضد فولهام في البريميرليج

الفجر الرياضي
توتنهام
توتنهام

يقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام نظيره فولهام عصر اليوم الأحد 1-12-2024 على ملعب "توتنهام هوتسبير"، وذلك في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في لقاء وخسارة خمس مواجهات، فيما يحتل فريق فولهام المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة أربع مواجهات.

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موعد مباراة توتنهام ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة توتنهام ضد فولهام اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة توتنهام ضد فولهام عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports Xtra 1HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.

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