متى تقام مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها

الفجر الرياضي
تشيلسي
تشيلسي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره أستون فيلا عصر اليوم الأحد الموافق مطلع شهر ديسمبر على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويحتل البلوز المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في أربع وخسارة مواجهتين، فيما يحتل الفيلا المركز التاسع برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثلاث مواجهات.

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موعد مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة تشيلسي ضد أستون فيلا عصر اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

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