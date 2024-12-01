توقيت متابعة مباراة ليتشي ضد يوفنتوس في الكالتشيو والقنوات الناقلة لها

الفجر الرياضي
يوفنتوس
يوفنتوس

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس مع نظيره فريق ليتشي اليوم الأحد الموافق 1 ديسمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد فيا ديل ماري ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ليتشي ضد يوفنتوس

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليتشي ويوفنتوس مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والساعة 10:45 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليتشي ضد يوفنتوس

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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