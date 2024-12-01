تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية لمتابعة مباريات الدوري الإنجليزي لمشاهدة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي البريميرليج أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-12-2024 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

مازال ليفربول يواصل احتلاله لصدارة البريميرليج برصيد 31 نقطة بينما يحتل برايتون المركز الثاني برصيد 23 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

تمكن مانشستر سيتي من الفوز بلقب البريميرليج في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 91 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 82 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

ويستعرض الفجر الرياضي باقي مباريات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج...

- تشيلسي وأستون فيلا الساعة 3 ونصف مساء بتوقيت مصر

- مانشستر يونايتد وايفرتون الساعة 3 ونصف مساء بتوقيت مصر

- توتنهام وفولهام الساعة 3 ونصف مساء بتوقيت مصر

- مانشستر سيتي وليفربول الساعة 6 مساء بتوقيت مصر