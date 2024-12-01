من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الانجليزي؟.. صراع ناري بين الكبار

الفجر الرياضي
هدافي الدوري الإنجليزي
هدافي الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي الذي يتنافس فيه العديد من نجوم الكرة العالمية على تسجيل الأهداف والمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي؟.. صراع ناري بين الكبار

مازال النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي يحتل صدارة جدول هدافي البريميرليج برصيد 12 هدف. وواصل المصري محمد صلاح نجم ليفربول مطاردته للنجم النرويجي في جدول هدافي البريميرليج، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 10 أهداف حتى الآن.

الزمالك يتقدم باستئناف رسمي إلى المحكمة الفيدرالية بسبب باتشيكو

فريق طائرة الزمالك رجال ينتصر على اتحاد الشرطة 3-0 في الدوري

يحتل كريس وود نجم نوتنجهام فورست نجم برينتفورد المركز الثالث برصيد 9 أهداف بينما ينفرد زميله برايان مبيومو بالمركز الرابع في جدول هدافي البريميرليج برصيد 8 أهداف.

نجح إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي في التتويج بلقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي برصيد 27 هدف.

ويستعرض الفجر الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 12 هدف

2 - محمد صلاح - ليفربول - 10 أهداف

3 - كريس وود - نوتنجهام فورست - 9 أهداف

4 - برايان مبيومو - برينتفورد - 8 أهداف

5 - يوان ويسا - برينتفورد - 7 أهداف

6 - نيكولاس جاكسون - تشيلسي - 7 أهداف

7 - ماتيوس كونها - وولفرهامبتون - 7 أهداف

8 - كول بالمر - تشيلسي- 7 أهداف

9 - ليام ديلاب - إيبسويتش تاون - 6 أهداف

10 - أولي واتكينز- أستون فيلا - 6 أهداف

مواد متعلقة

شبانة: مواجهة المحلة "دمها تقيل" على الزمالك لهذا السبب

الزمالك يحسم ملف تجديد محترف الفريق

الأكثر قراءة

عاجل| موقف صلاح.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ليفربول × مانشستر سيتي Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك في دوري نايل

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي