حكم رواندي لإدارة مباراة الزمالك وإنييمبا في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من رواندا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام إنيمبا النيجيري المقرر لها يوم 8 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حكم رواندي لإدارة مباراة الزمالك وإنييمبا في الكونفدرالية

ويتكون طاقم التحكيم من، الرواندي جون كلود إيشموي حكمًا للساحة ويعاونه مواطنيه سعيدي نديسابا وإيريك موجابو مساعدين والرواندي رويرسا فيديلي حكمًا رابعًا.

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واختار "كاف"  الغاني بروسبر هاريسون أدو مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام عبده علي محمد من جيبوتي، والمنسق العام جولز كارانجوا من رواندا.
ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيحيريا.
جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

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