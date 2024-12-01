تشكيل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

الفجر الرياضي
ليفربول
ليفربول

حدد الهولندي أرني سولت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام مانشستر سيتي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

يلتقي الريدز مع ضيفه الفريق السماوي، مساء اليوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024 على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: روبرتسون- فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونو برادلي.

وسط الملعب: أليكسيس ماك أليستر- ريان جرافينبرج- كورتيس جونز.

خط الهجوم: لويس دياز- داروين نونيز- محمد صلاح.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وليفربول عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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