عاجل.. عملاق عربي يستهدف ضم حاوي الأهلي

يترقب مسئولو النادي الأهلي، وصول عرض رسمي من أحد الأندية المغربية للتعاقد مع رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية المقبلة.

الرجاء يستهدف ضم رضا سليم

ويرحب النادي الأهلي برحيل رضا سليم لاعب الفريق، من أجل حصوله على دقائق لعب، في ظل ابتعاده عن المشاركات الأساسية تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وأشارت تقارير، إلى أن نادي الرجاء المغربي يرغب في الحصول على خدمات رضا سليم بنظام الاعارة لنهاية الموسم، وهناك حالة ترحيب في الأهلي حال وصول عرض رسمي.

كما أبدى نادي الأخدود السعودي سعيه في استعارة اللاعب، حيث يتواصل مع وكيله، لكن لم يصل عرض رسمي حتى الآن للقلعة الحمراء، حتى يتم الفصل فيه.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، يوم 7 ديسمبر الجاري على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

