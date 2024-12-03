يواجه ليروي ساني، جناح فريق بايرن ميونخ، خطر الإيقاف بعد أن أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه يحقق في احتمال قيامه بتوجيه ضربة بمرفقه في وجه باسكال جروس لاعب بوروسيا دورتموند.

الاتحاد الألماني لكرة القدم يحقق مع ليروي ساني بسبب ضربة محتملة بالمرفق

ولم يلحظ حكام الملعب والقائمين على تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) الواقعة التي حدثت في مباراة الفريقين التي أقيمت يوم السبت الماضي وانتهت بالتعادل 1 / 1 ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، على ملعب (سيجنال إيدونا بارك)، لكن مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت تعرض جروس لضربة بالمرفق، بينما ظل واقفا على قدميه.

ومن المرجح أن يتم إيقاف اللاعب الألماني مباراة واحدة في بوندسليجا.

ويستعد بايرن لملاقاة ضيفه باير ليفركوزن، بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في ألمانيا الموسم الماضي، في الدور الثالث لبطولة الكأس، في وقت لاحق اليوم، قبل أن يستضيف هايدنهايم ببطولة الدوري، يوم السبت المقبل.