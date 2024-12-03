شارك الفرنسي أوريليان تشواميني والإنجليزي جود بيلينغهام دون أي عوائق في تدريبات ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في مدينة (فالديبيباس) الرياضية، وسيكونان متاحين لكارلو أنشيلوتي قبل مباراة الفريق غدًا الأربعاء في سان ماميس أمام أتلتيك ضمن منافسات "الليغا".

تشواميني وبيلينغهام يعودان في توقيت مثالي لريال مدريد

وتعافى الفرنسي بالفعل من التواء في كاحل ساقه اليسرى تعرض له أمام ميلان، وبعد مشاركته مع المجموعة في الجلستين التدريبيتين هذا الأسبوع، سيعود إلى قائمة اللاعبين الذين سيستدعيهم أنشيلوتي.

من جهته، تجاوز بيلينغهام مشكلة الدوار الناجمة عن تعرضه لتصلب في رقبته، أصيب به بعد اصطدامه بديفيد سوريا في مباراة أول أمس الأحد، أمام خيتافي، وسيكون ضمن الفريق المنتظر أن يسافر إلى بلباو.

ورغم هذين الخبرين السارين، تظل قائمة غيابات ريال مدريد بها 5 لاعبين: فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينغا وداني كارفاخال وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا.

وقد عاد الأخير إلى التدرب بشكل منفرد في أحد الملاعب الملحقة بالمدينة الرياضية لريال مدريد، مستكملًا آخر خطوات التعافي من تمزق الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليسرى الذي تعرض له في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2023 أمام فياريال، وبعد 14 يومًا ينقضي عام على تعرضه لهذه الإصابة، بينما يواصل قلب الدفاع النمساوي القيام بعمله الفردي.

وقد بدأت الجلسة التدريبية بعمليات الإحماء المعتادة وتمرينات جري على العشب شارك فيها اللاعبون، وقام حراس المرمى بعمل محدد تحت قيادة لويس يوبيس مدرب حراس المرمى في الفريق الأبيض.