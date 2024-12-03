مران الإسماعيلي على فترتين قبل مواجهة حرس الحدود

الفجر الرياضي
الإسماعيلي
الإسماعيلي

قرر كابتن حمد إبراهيم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، رفع الحمل التدريبي بإقامة مران غدا، الأربعاء، على فترتين صباحية ومسائية.

مران الإسماعيلي على فترتين قبل مواجهة حرس الحدود

ويخوض الفريق مرانه الصباحي في تمام الثامنة ثم يخوض مرانه المسائي في تمام الرابعة عصرا، رغبة من الجهاز الفني في رفع المعدلات البدنية للفريق، والعمل على تطويرهم فنيا بشكل أكبر.

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ويستعد الفريق لمواجهة نظيره حرس الحدود، يوم 11 ديسمبر الجاري، على ملعب برج العرب، في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة كأس الرابطة.

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