مدرب غزل المحلة: أبناء النادي قادرون على قيادة الفريق.. وسأخدم الفريق في أي مكان

تحدث عصام محيسن المدير الفني المؤقت لنادي غزل المحلة، عن مهمته المؤقتة في صفوف الفريق السماوي، بعد رحيل أحمد عيد عبد الملك.

وقال عصام محيسن في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أبناء النادي موجودين ويُمكنهم العمل مع الفريق، وشخصيا عملت في الدوري الممتاز لمدة 9 مواسم مع مدربين كبار.

وتابع محسين: لدي خبرة من خلال تواجدي في الدوري مع مدربين كبار أمثال إبراهيم يوسف، بجانب عملي مع الفريق في الدرجة الثانية لنحو 12 موسما.

واختتم المدرب الجديد لـ غزل المحلة: سأخدم النادي في أي مكان، وكرة القدم ومهنة التدريب تستلزم أن تكون قدمك في الملعب وليس بعيدا عنها ويهمني أن ينجح أي مدرب سيأتي.

