التشكيل الرسمي لمواجهة ريال مدريد وأتليتك بيلباو في الدوري الإسباني

تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، المواجهة التي تجمع بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-2025.

ريال مدريد يواجه أتلتيك بيلباو في الليجا

ويستضيف ملعب سان ماميس معقل لوس ليونز، المواجهة النارية بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من بطولة الليجا الإسبانية، تحت صافرة الحكم خوسيه سانشيز.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب جدول الليجا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بفارق 4 عن المتصدر فريق برشلونة والذي يمتلك في رصيده 37 نقطة من 16 مباراة، بينما يأتي بيلباو في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وقد أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: كورتوا.

▪︎خط الدفاع: جارسيا - روديجر - أسنيسو - فاسكيز.

▪︎خط الوسط: بيلنجهام - سبيايوس - تشواميني - فالفيردي.

▪︎خط الهجوم: كليان مبابي - رودريجو.

في المقابل، أعلن إرنسيتو فالفيردي تشكيل بيلباو، وجاء كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: أجيرويوابالا.

▪︎خط الدفاع: بويرو - ألفاريز - فيفان - جوروزايل.

▪︎خط الوسط: برادوس - ياوريجيزار - سانيست.

▪︎خط الهجوم: نيكولاس ويلياميز - إينياكي ويلياميز - أليكس بيرينج.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الليجا والقنوات الناقلة

يمكنكم مشاهدة القمة النارية بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الليجا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD 3، وسوف يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي.