الزمالك يستنكر الأخطاء التحكيمية في قمة الأهلي

الفجر الرياضي
مباراة الزمالك والأهلي
مباراة الزمالك والأهلي 2005

استنكر بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، الأخطاء التحكيمية المتكررة والملحوظة بشكل مستمر في مباريات فرق القطاع بمختلف بطولات الجمهورية في كافة الأعمار السنية.

بدر حامد يستنكر الأخطاء التحكيمية في قمة الشباب

وقال بدر حامد إن ما حدث في مباراة الزمالك والأهلي في بطولة الجمهورية مواليد ٢٠٠٥ من جانب حكيم اللقاء، باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح المنافس، يشهد عليها القاسي والداني، وكل من حضر داخل أرضية الملعب، تسببت في خسارة الأبيض، بعيدًا عن الجوانب الفنية.

وأضاف، أن يوسف أحمد حسن لاعب وسط فريق الزمالك مواليد ٢٠٠٥ تعرض لإصابة قوية عبارة عن كسر في "قصبة القدم" أثناء تدخل عنيف من جانب لاعب الفريق المنافس، وتفاجئ كل من في الملعب باحتساب الحكم الخطأ على لاعب الزمالك بجانب الحصول على بطاقة صفراء وليس العكس.

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وأوضح رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، أنه سبق وطالب بالعدالة التحكيمية، ومنح كل ذي حقًا حقه، لكن دون جدوى.

وأكد بدر حامد أن نادي الزمالك يحترم التحكيم المصري لكن يجب أن تكون هناك مراقبة قوية للتحكيم في مباريات قطاع الناشئين التي تشهد عدم وجود مراقب حكام في معظم المباريات.

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