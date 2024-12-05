أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، مباراتين في الكأس بعدما تلقى بطاقة حمراء في مباراة الدور الثالث أمام باير ليفركوزن.

إيقاف مانويل نوير مباراتين في الكأس بعد حصوله على بطاقة حمراء

وحصل نوير على أول بطاقة حمراء في مسيرته خلال المباراة التي خسرها بهدف نظيف أمس الأول الثلاثاء، بعدما قام بعرقلة جيريمي فريمبونج على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

ووفقا لقواعد الاتحاد الألماني، فإن منع فرصة تسجيل واضحة من خلال خطأ غير خطير دون تسجيل هدف لاحق يؤدي عادة إلى الإيقاف لمباراتين.

وينتهي عقد نوير مع بايرن يوم 30 يونيو 2025. وبعد أن ودع بايرن البطولة، لن يتأثر نوير بالعقوبة في حال إذا قرر الاعتزال بعد نهاية الموسم.

واعتزل الحارس الألماني اللعب الدولي، عقب خروج المنتخب الألماني من بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) التي أقيمت في الصيف.