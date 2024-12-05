هاري كين يجري تدريبات خفيفة مع بايرن ميونخ

الفجر الرياضي
هاري كين
هاري كين

 عاد هاري كين، الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، إلى التدريبات الخفيفة لنادي بايرن ميونخ، لكن لم يتحدد بعد موعد عودته للمشاركة في المباريات مع متصدر الدوري الألماني لكرة القدم.

هاري كين يجري تدريبات خفيفة مع بايرن ميونخ

وأوضح النادي البافاري أن كين شارك في حصة ركض بالملعب التدريبي للنادي اليوم الخميس.

وعانى كين من إصابة في الفخذ الأيمن خلال التعادل مع بوروسيا دورتموند بهدف لمثله الأسبوع الماضي.

وليس من المتوقع لحاق كين بمواجهة هايدنهايم بعد غد السبت، أو مشاركته أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

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ويتصدر كين قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 14 هدفا بفارق هدف واحد عن المصري عمر مرموش هداف اينتراخت فرانكفورت، كما سجل قائد منتخب إنجلترا خمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

ويعود ألكسندر بافلوفيتش للتشكيل الأساسي لبايرن أمام هايدنهايم، بعد مشاركته لدقائق معدودة خلال الخسارة أمام باير ليفركوزن بهدف دون رد في كأس ألمانيا، للمرة الأولى منذ تعرضه لكسر في الترقوة في منتصف أكتوبرالماضي.

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