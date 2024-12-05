بيرند برخان مستمر في تدريب المنتخب الألماني للسباحة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 مدد بيرند برخان تعاقده كمدير فني للمنتخب الألماني للسباحة حتى عام 2028، وذلك رغم تلقيه عروضا مغرية من الخارج.

بيرند برخان مستمر في تدريب المنتخب الألماني للسباحة

وقال برخان للصحفيين اليوم الخميس إنه كان يمتلك الكثير من العروض، قبل وخلال وبعد أولمبياد باريس ولكنه في النهاية قرر الاستمرار في ألمانيا لدورة أولمبية جديدة تغطي أولمبياد 2028 بلوس أنجليس.

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ويعتبر برخان واحدا من أنجح مدربي السباحة المفتوحة وحمامات السباحة. وكان قد قاد فلوريان ويلبروك ولوكاس مارتنز للحصول على الميدالية الذهبية الاولمبية، كما حصلت إيزابيل جوسي، وسارة ويلبروك، وأوليفر كليمت على ميداليات.

وتدربت الهولندية شارون فان رويندال مع برخان وفازت بذهبية المياه المفتوحة في باريس.

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