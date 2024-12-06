موعد مباراة قمة الدوري السعودي بين الاتحاد والنصر والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الاتحاد والنصر
الاتحاد والنصر

ينتظر العديد من جماهير كرة القدم قمة الدوري السعودي التي ستجمع، الفريق الأول لكرة القدم بنادي للإتحاد السعودي لخوض مباراته المقبلة أمام نظيره النصر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن.

موعد مباراة قمة الدوري السعودي بين الاتحاد والنصر

ويلتقي الفريقين اليوم الجمعة الموافق 6 من الشهر الجاري، في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.

ويتصدر الإتحاد جدول الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما يحل النصر في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

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واستطاع الاتحاد الفوز في المباراة الأخيرة له أمام الإتفاق برباعية نظيفة، بينما تعرض النصر للهزيمة بهدفين لهدف أمام السد.

وتنطلق المباراة علي أرضية ملعب الجوهرة، وتُذاع عبر قنوات الكأس الرياضية.

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