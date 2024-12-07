موعد مباراة فرانكفورت ضد أوجسبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
عمر مرموش
عمر مرموش

يستعد فريق آينتراخت فرانكفورت لاستقبال نظيره أوغسبورغ في مباراة قوية ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من الدوري الألماني الممتاز، وذلك مساء السبت 7 ديسمبر 2024.

موعد المباراة
تنطلق المباراة في تمام الساعة 4:30 مساءً بتوقيت القاهرة، جنوب إفريقيا، السودان، ليبيا واليمن. وفي الساعة 5:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، البحرين، قطر وتركيا. بينما ستبدأ في الساعة 6:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان والأردن.

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القنوات الناقلة
ستقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس بنقل المباراة عبر شاشة "bein sports HD 3"، حيث تمتلك حقوق بث جميع البطولات الألمانية.

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