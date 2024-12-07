موعد مباراة نيس ضد لوهافر في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "أليانز ريفييرا" مساء اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، مباراة مثيرة بين نيس ولوهافر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي الممتاز للموسم 2024-2025.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، جنوب إفريقيا، السودان وليبيا، وفي الساعة 11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، البحرين وقطر، بينما تبدأ في الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة

تُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي تمتلك حقوق بث جميع مباريات الدوري الفرنسي. ستُعرض المباراة على شاشة "bein sports HD 2".

المعلق

سيقوم المعلق الرياضي محمد فوزي بالتعليق على أحداث مباراة نيس ضد لوهافر.