مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت 7 ديسمبر 2024، إقامة العديد من المباريات المثيرة في مختلف المسابقات حول العالم، أبرزها مباراة أورلاندو بيراتس ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة:

أورلاندو بيراتس × الأهلي: الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 6

مانيما أنيون × الرجاء: الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 7

إستاد أبيدجان × شباب بلوزداد: الساعة 6:00 مساءً

الجيش الملكي × صن داونز: الساعة 9:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 6

مولودية الجزائر × يانج أفريكانز: الساعة 9:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة:

إيفرتون × ليفربول: الساعة 2:30 ظهرًا على قناة beIN Sports HD 1

أستون فيلا × ساوثهامتون: الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports XTRA 1

برينتفورد × نيوكاسل يونايتد: الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

كريستال بالاس × مانشستر سيتي: الساعة 5:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر يونايتد × نوتينجهام فورست: الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة:

لاس بالماس × بلد الوليد: الساعة 3:00 عصرًا على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس × برشلونة: الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

فالنسيا × رايو فاليكانو: الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

جيرونا × ريال مدريد: الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة:

جنوى × تورينو: الساعة 4:00 عصرًا على قناة AD Sports 1 HD

يوفنتوس × بولونيا: الساعة 7:00 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

روما × ليتشي: الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة:

آينتراخت فرانكفورت × أوجسبورج: الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 3

بوخوم × فيردر بريمن: الساعة 4:30 عصرًا

هولشتاين كيل × لايبزيج: الساعة 4:30 عصرًا

بايرن ميونخ × هايدنهايم: الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN Sports HD 5

باير ليفركوزن × سانت باولي: الساعة 4:30 عصرًا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

بوروسيا مونشنجلادباخ × بوروسيا دورتموند: الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة:

موناكو × تولوز: الساعة 6:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

نيس × لوهافر: الساعة 8:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

أنجيه × ليون: الساعة 10:00 مساءً على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة:

الخليج × الاتفاق: الساعة 2:55 ظهرًا على قناة SSC 2

الهلال × الرائد: الساعة 4:40 مساءً على قناة SSC 1

التعاون × الأهلي: الساعة 7:00 مساءً على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة:

الأهلي × السد: الساعة 2:00 ظهرًا على قناة الكأس القطرية 1

الدحيل × الخور: الساعة 4:30 عصرًا على قناة الكأس القطرية 2

قطر × الريان: الساعة 4:30 عصرًا على قناة الكأس القطرية 1

مواعيد مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة: