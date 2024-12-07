تعادل مثير بين مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الشوط الأول

حسم التعادل الإيجابي الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024-2025.

ويستعرض معكم موقع الفجر الرياضي في الأسطر التالية، نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست في الدوري الانجليزي.

وافتتح نيكولا ميلينكوفيتش اللقاء بتسجيل أولى الأهداف لصالح نوتنجهام فورست في الدقيقة الثانية.

وقلص راسموس هويلوند نجم اليونايتد النتيجة بوضع هدف التعادل في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت، ليني يورو، ماتياس دي ليخت، ليساندرو مارتينيز

الوسط: مانويل أوجارتي، كوبي ماينو، برونو فرنانديز

الهجوم: أماد ديالو، أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوندو