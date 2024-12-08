ياسر ريان: إمام عاشور فاقد التركيز مع الأهلي وكولر مشتتت لهذا السبب
قال ياسر ريان نجم الأهلي السابق إن ابنه أحمد لاعب البنك الأهلي أجري العملية الجراحية بنجاح مؤكدًا أنه يحتاج شهرين من أجل العودة للملاعب.
ياسر ريان: إمام عاشور فاقد التركيز مع الأهلي وكولر مشتتت لهذا السبب
وتحدث ريان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور عن الأهلي قائلًا:"
كولر ركز على النواحي الدفاعية اليوم أمام أورلاندو وأخطأ في الدفع بوسام أبو علي أساسيًا اليوم".
تابع:"كولر مشتت في اختيار الخط الأمامي للأهلي حتى الآن وناصر ماهر انطباعه في الزمالك إنه لاعب جيد عكس إمام عاشور والجماهير مركزة معاه بشكل كبير".
وواصل: "إمام عاشور مشتت ولن يشارك أساسيًا في المباريات المقبلة".