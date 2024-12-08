فاز فريق فينورد بصعوبة بالغة على مضيفه فالفيك بنتيجة 3 / 2 ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري الهولندي لكرة القدم، اليوم السبت.

فينورد يفوز بصعوبة على فالفيك متذيل الترتيب في الدوري الهولندي

سجل ياسين وكيلي لاعب فالفيك بالخطأ في مرماه وأنيس حاج موسى وإيجور باربوسا دا بايكساو ثلاثية فينورد في الدقائق 24 و49 و74.

وأحرز أوسكار زوادا وياسين وكيلي هدفي فالفيك في الدقيقتين 12 و72.

ورفع فينورد رصيده إلى 32 نقطة ليتقدم للمركز الرابع، محققا فوزه التاسع هذا الموسم.

أما فالفيك تجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير.