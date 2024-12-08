واصل فريق بنفيكا سلسلة انتصاراته في الدوري البرتغالي لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه فيتوريا جيمارايش بنتيجة 1 / صفر ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة، اليوم السبت.

بنفيكا يحقق انتصاره الثامن على التوالي في الدوري البرتغالي

أحرز التركي كريم أكتوركوجلو هدف المباراة الوحيد لبنفيكا في الدقيقة 29.

وحقق بنفيكا فوزه الثامن على التوالي ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني أمامه سبورتنج لشبونة في الصدارة برصيد 33 نقطة.

أما فيتوريا جيمارايش تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز السادس، بعدما تلقى خسارته الرابعة في الدوري هذا الموسم.

وبنفس النتيجة 1 / صفر فاز سانتا كلارا على ريو آفي في مواجهة أخرى أقيمت بنفس التوقيت.

وسجل فينيسيوس لوبيز هدف المباراة الوحيد لسانتا كلارا في الدقيقة 36.

وحقق سانتا كلارا فوزه الثالث علىالتوالي والتاسع هذا الموسم ليقفز للمركز الرابع برصيد 27 نقطة.

وتجمد رصيد ريو آفي عند 15 نقطة في المركز التاسع، لتتوقف صحوته بعد فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين.