سجل إيفان موبلي رقما قياسيا من النقاط خلال مسيرته بإحرازه 41 نقطة وأضاف دونوفان ميتشيل 18 نقطة وثمان متابعات وثمان تمريرات حاسمة ليقودا كليفلاند كافالييرز للفوز على تشارلوت هورنتس 116 /102.

موبلي يسجل رقما قياسيا ودونسيتش يواصل التوهج في دوري السلة الأمريكي

وسجل كافالييرز انتصاره الحادي والعشرين في أول 24 مباراة.

وتصدر براندون ميلر قائمة هدافي تشارلوت بتسجيله 24 نقطة لفريقه الذي خسر للمرة الثامنة على التوالي.

وفاز واشنطن ويزاردز على دنفر نجتس 122 /113 بعد تسجيل جوردان بول 39 نقطة ليتخطى انتفاضة نيكولا يوكيتش الذي سجل 56 نقطة لنجتس.

وافتقد نجتس لجهود جمال موراي وارون جوردون وداريو سيريتش بداعي الإصابة، ولم يكن العرض الخيالي الذي قدمه يوكيتش بتسجيله 56 نقطة و16 متابعة وثمان تمريرات حاسمة، كافيا لفوز فريقه.

وسجل ويزاردز انتصاره الأول منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفاز اوكلاهوما سيتي ثاندر على نيو اورليانز 119 /109 بعد تسجيل شاي جيلجيوس ألكسندر 31 نقطة من بينها 16 نقطة في الربع الأول، وأضاف جالين ويليامز 27 نقطة.

وأنهى ثاندر نصف المباراة الأول متقدما 77 /51 في طريقه لتسجيل فوزه السابع في أخر ثمان مباريات.

وأحرز ديجونتي موراي 26 نقطة وأضاف هيرب دجونز 24 نقطة لنيو أورليانز الذي خسر للمرة الـ16 في أخر 18 مباراة.

وفاز ديترويت بيستونز على نيويورك نيكس 120 /111 بعد تسجيل كاد كانينجهام 29 نقطة و15 تمريرة حاسمة وعشر متابعات.

وأحرز ماليك بياسلي 23 نقطة وأضاف جادين ايفي 16 نقطة لبيستونز الذي سجل انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم متتالية، في الوقت الذي تصدر فيه جالين برونسون قائمة هدافي نيكس بتسجيله 31 نقطة وعشر تمريرات حاسمة.