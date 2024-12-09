عاجل.. نتائج قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2027

أسفرت قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2027 في السعودية عن مواجهات قوية ومثيرة، إذ ضمت المجموعة الثانية منتخبين عربيين هما لبنان واليمن إلى جوار بوتان وبروناي دار السلام.

نتائج قرعة الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا لكرة القدم 2027

ووقع المنتخب السوري، الذي بدل ألوان قميصه وشعار الاتحاد المحلي من الأحمر إلى الأخضر بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد الأحد، في المجموعة الخامسة إلى جوار أفغانستان وباكستان وميانمار.

وتقسم 24 منتخبًا يشارك في هذا الدور من التصفيات إلى ست مجموعات لخوض المباريات اعتبارًا من مارس (آذار) 2025.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة 19 من أهم بطولات القارة الآسيوية.

وضمت المجموعة الأولى من القرعة التي جرت اليوم الإثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور كل من طاجيكستان والفلبين والمالديف وتيمور الشرقية.

وتشهد المجموعة الثالثة منافسة قوية بين الهند وهونغ كونغ وسنغافورة وبنغلادش، في حين تضم المجموعة الرابعة تايلاند وتركمانستان وتايوان وسريلانكا. وضمت المجموعة السادسة فيتنام وماليزيا ونيبال ولاوس.

وتنضم المنتخبات المتأهلة إلى 18 فريقًا حجزت مقاعدها بالفعل في البطولة التي تستضيفها السعودية لأول مرة من خلال منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية ليصبح العدد الإجمالي 24 منتخبًا.

وتم تصنيف المنتخبات وفقًا لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي الشهر الماضي.

وتقام تصفيات الدور النهائي من ست مباريات لكل فريق بنظام الدوري من دورين ذهابًا وإيابًا خلال الفترة من 25 مارس (آذار) 2025 وحتى 31 من الشهر ذاته لعام 2026.