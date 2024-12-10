الأهلي يحسم تجديد عقد نجمه مقابل 95 مليون جنيه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن النادي الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح فاروق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الشناوي سيجدد لمدة موسمين قادمين، حيث سيحصل في الموسم الأول على 45 مليون جنيه، مقسمة إلى 30 مليون جنيه من خزينة النادي والباقي من إيرادات الحملات الإعلانية والرعاية، أما في الموسم الثاني، فسيحصل الحارس الدولي على 50 مليون جنيه.

وأشار فاروق إلى أن هناك خلافًا بين الطرفين بشأن الموسم الثالث، إذ يرغب النادي في إضافة بند يمنحه الحق في تجديد العقد أو إنهائه بناءً على قرار إدارة النادي.

ومن المقرر أن يوقع الشناوي العقود رسميًا بعد مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال، لتأكيد استمراره في صفوف القلعة الحمراء.

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