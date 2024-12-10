تشكيل ليفربول المتوقع أمام جيرونا في دوري أبطال أوروبا

حدد الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة جيرونا الإسباني، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة جيرونا ضد ليفربول

ينزل الريدز ضيفًا ثقيلًا على الفريق الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 على ملعب "مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة والتاسعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام جيرونا

حراسة المرمي: كيليهير

خط الدفاع: أرنولد - جوميز - فان دايك – روبرتسون

خط الوسط: جرافينبرج - ماك أليستر - كورتس جونز

خط الهجوم: دياز - جاكبو - صلاح

يحتل ليفربول صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، بينما يتواجد جيرونا المركز الثلاثين برصيد 3 نقاط.

وتنقل مباراة جيرونا وليفربول عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

