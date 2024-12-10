أشرف نصار: الغموض يسيطر على مستقبل الرابطة.. وأتمنى تحديد الاختصاصات

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

تحدث اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، عن طرح فكرة إلغاء رابطة الأندية والاكتفاء بلجنة المسابقات باتحاد الكرة، كما كان معمولًا به في السابق.

أشرف نصار: الغموض يسيطر على مستقبل الرابطة.. وأتمنى تحديد الاختصاصات

وقال أشرف نصار في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لم تتم مناقشة فكرة إلغاء رابطة الأندية، لكننا نتسائل منذ أغسطس عن مستقبل الرابطة وموعد انتخاب مجلسها الجديد والفصل بين اختصاصاتها واتحاد الكرة.

وتابع رئيس نادي البنك الأهلي: مازال الغموض يسيطر على الأمر وننتظر تحديد كل شيء من المجلس الجديد.

واختتم أشرف نصار: لم نعرف من نخاطب حول أي شيء، ولذلك كنا نخاطب اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وآخر الأمور كان وقت أزمة حكام مباراة الزمالك، والرابطة أحالتنا إلى اتحاد الكرة واتحاد الكرة لم يعطنا جواب.
 

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