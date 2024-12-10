مستقبل أنسو فاتي في يد هانز فليك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أشارت تقارير صحفية عن عودة أنسو فاتي، إلى قائمة فريق برشلونة هذا الأسبوع بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية للساق اليمنى.وذلك بعد غيابه لمدة شهر

مستقبل أنسو فاتي في يد هانز فليك

وأكدت الصحفية أن اللاعب الشاب سيعود تدريجيًا إلى المباريات، وتعتبر هذه الفرصة الأخيرة له لإقناع المدرب هانز فليك.
وسيشارك أنسو فاتي على بعض الدقائق في نهاية العام، وخاصة في مباراة كأس الملك ضد بارباسترو.

وأردفت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن  هذه العودة ستكون بمثابة  الفرصة الأخيرة للحفاظ علي مستقبله مع الفريق وذلك من خلال أدائه، حيث يخطط النادي لعقد اجتماع في يناير مع اللاعب لتحديد الحل الأنسب لمستقبله خلال الموسم الحالي.
ولم يعطي هانز الفرصة لأنسو بسبب الاعتماد على الثلاثي الهجومي المكون من ليفاندوفسكي، رافينيا، ولامين يامال، بالإضافة إلى ذلك، أصبح كل من فيران توريس وباو فيكتور يتفوقان على فاتي في ترتيب البدلاء. 
ويسعد فريق برشلونة لمواجهة فريق بوروسيا دورتموند الألماني، يوم الأربعاء 11 ديسمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.
 

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