إيهاب الكومي: من الصعب تواجدي في الجبلاية مجددا بسبب الأجواء المشحونة

الفجر الرياضي
إيهاب الكومي
إيهاب الكومي

قال إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة السابق، إن العمل العام صعب جدا في كرة القدم وفي أي مجال، ومن يعمل به يكون حل مستاح للجميع.

إيهاب الكومي: من الصعب تواجدي في الجبلاية مجددا بسبب الأجواء المشحونة

والاختلاف في الثقافة غير موجود وأصبحنا نرى الشتائم والسباب في السوشيال ميديا فقط.

وأضاف إيهاب الكومي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: ثقافة الاختلاف أصبحت غير موجودة، وأصبحنا نرى الشتائم والسباب في السوشيال ميديا فقط.

وأكمل عضو اتحاد الكرة السابق: في ظل الأجواء المشحونة من الصعب التواجد مجددا في مجلس إدارة الاتحاد.

وأردف إيهاب الكومي: أتمنى أن يتم استلام مشروع الهدف من أجل توفير النفقات فيما يخص المنتخبات، خاصة مع وجود الفندق، والمدير الفنيين الأجانب سيقيموا في الفندق، واستلام المشروع سيكون له إفادة كبيرة.

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وتابع الكومي: أتمنى أن يتم الاهتمام بمنتخبات الناشئين وتسهيل الاحتراف له، خاصة وأن القاعدة هي ما توفر اللاعبين للمنتخب الأول.

وواصل إيهاب الكومي: أسقطنا عدد من الديون الكثيرة، والموقع الإعلامي تأخر كثيرا لكن ظهوره هو نجاح كبير، وكذلك الوصول مبكرًا إلى كأس الأمم الإفريقية مع وجود جهاز فني قوي بقيادة حسام حسن.

واختتم الكومي تصريحاته: دوري المحترفين كان له إفادة فنية وهي المحور الذي ارتكزنا عليه، ودوري المحترفين يثبت أنه لا يقل عن الدوري الممتاز.

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