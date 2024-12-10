أعلن المنتخب السعودي هيرفي رينارد، عن قرار استدعاء اللاعب عبد الإله هوساوي إلى معسكر المنتخب، الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 12 وحتى 20 ديسمبر الجاري، تمهيدًا لخوض بطولة كأس الخليج العربي.

المنتخب السعودي يستدعي عبد الإله للمعسكر القادم

وقام الحساب الرسمي للمنتخب السعودي بنشر ذلك عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" جاء فيها: "هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني يضم عبد الإله هوساوي لقائمة الأخضر في معسكر الرياض".

ويستعد المنتخب السعودي لخوض غمار كأس الخليج، التي ستُقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025، بمشاركة 8 منتخبات تتنافس على اللقب الأغلى في منطقة الخليج العربي.

وجاءت قرعة البطولة عن وقوع السعودية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين واليمن والعراق، وسيحاول منتخب "الصقور الخضر" الظفر باللقب الخليجي للمرة الرابعة، بعد التتويج به أعوام 1994، 2002، و2003.

و بانضمام عبد الإله هوساوي، لاعب وسط الاتحاد، إلى قائمة المنتخب السعودي لخليجي 26، سيصبح عدد اللاعبين الذي استدعاهم الفرنسي رينارد في القائمة 28 لاعبًا للمشاركة في المُعسكر التحضيري بالرياض.